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法網》夜市球王3連勝！曾俊欣首闖紅土大滿貫會內

2022/05/20 20:14

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單會外賽，「夜市球王」曾俊欣未受週五因雨延後開打影響，6：3、6：3擊退德國老將史特比（Cedrik-Marcel Stebe），生涯首度3連勝勇闖128籤男單會內賽，「台灣一哥」下週有機會在紅土大滿貫再創驚奇。

會外賽最終日，首度面對31歲、目前排行210的史特比，年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，休息1天養精蓄銳，再上陣拚勁十足，第4局起與日耳曼強敵上演「互破大戰」，3度破發的新世代台將技高一籌，歷經纏鬥先馳得盤。次盤曾俊欣乘勝追擊，第2局躲過2個被破發點，順勢一舉突破對手發球局，取得3：1領先，之後台德雙雄互保拉鋸，「夜市球王」力保優勢，5：3聽牌時第4個賽末點「再見破發」，激戰1小時41分鐘直落2關門，如願登上巴黎羅蘭加洛斯會內舞台。　

先前已在歐洲準備多時、擅長紅土作戰的曾俊欣，本週世界男單排名110，已來到生涯新高，法網會外排11種子的台將近況甚佳，初登場只掉2局、強勢橫掃19歲地主外卡、2020年澳網青少男單亞軍卡佐（Arthur Cazaux）；次輪「台灣內戰」他又與老經驗的同胞莊吉生上演龍爭虎鬥，連下2盤辛苦出線。

曾俊欣首闖法網男單會內。（曾育德提供）

曾俊欣首闖法網男單會內。（曾育德提供）

曾俊欣首闖法網男單會內。（曾育德提供）

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