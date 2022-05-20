高球》千萬總獎金大聯大女子公開賽 李欣兩輪141桿獨居領先

第二回合李欣暫列第一。（大會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕總獎金1000萬元的2022年大聯大女子高爾夫公開賽今日在楊梅揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行第二回合，早上因天候因素延賽，賽程延後，不過所有選手仍打完18洞，李欣揮出低於標準桿4桿的68桿，以兩回合總桿低於標準桿3桿的141桿，躍居領先位置，明天最後一回合決賽，將力爭取職業生涯公開賽首冠。

李欣背後還有不少追兵，包括職業球員邱齡緹、石澄璇與業餘選手廖信淳以143桿，並居第2；廖信淳則躍居業餘組最佳。

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揚昇球場今天起大霧，讓比賽從原定上午7點延到10點30分，大霧才逐漸散去，正式出發。大會感謝揚昇球場及球友的全力配合，早上因天候因素延賽，打到傍晚近六點才全部打完。球場全力協調下午場的球友取消球敘，以達賽事能順利完成。

揚昇球場因起大霧延到上午十點三十分開打（TLPGA提供）

李欣今日拜準確的推桿，18洞26推，是今日全場個人推桿數第二佳，木桿也發揮不錯，抓5博蒂、1柏忌，以第四洞的60呎長推抓鳥最精采，她表示，強項短桿助益不少，但長鐵五鐵及六鐵的控制不滿意，希望明天能加強。她明天決賽爭冠最終策略是「要有耐性丶不要花掉桿數，穩紮穩打。」

第二回合李欣暫列第一。（TLPGA提供）

2020年冠軍吳佳晏是大聯大控股贊助選手，今天打出70桿，兩回合平標準桿144桿，尚落後3桿，因為她的強項鐵桿無法發揮正常水準，幾乎全無手感，她說：「這場是我近年來鐵桿手感最不好的一次！」所以她表示，明天只能盡量打低球，方向不要亂飛，運氣好一點，只求不要影響成績太大。

吳佳晏兩天成績暫並列第五。（大會提供）

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