法網》台灣男子第一人！紅土好手曾俊欣再創紀錄

曾俊欣首闖法網男單會內。（曾育德提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣網壇後繼有人！2022年法國網球公開賽男單會外賽，「夜市球王」曾俊欣2個6：3擊退德國31歲老將史特比（Cedrik-Marcel Stebe），不但首度勇闖128籤男單會內賽，也再次締造空前紀錄，成為我國男網史上第一位會外3連勝殺入法網會內的台將。

年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，轉戰職業以小搏大，已繼2006年王宇佐、2007年盧彥勳、2020年莊吉生後，榮膺第4位法網男單會內賽出擊的台將，更是會外賽連過3關晉級的男子第1人！過去王宇佐、盧彥勳雙雄，都靠著職業排名直接躋身紅土大滿貫會內舞台；老將莊吉生前年會外壓軸第3輪止步，以「幸運輸家（Lucky Loser ）」抽選機制遞補；至於「台灣一姊」謝淑薇，曾於2006、2007年連兩度從女單會外殺入會內。

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法網紅土球速偏慢，強調滑步、底線對峙等體能與特殊技巧，多屬歐洲及南美洲「紅土高手」天下，我國男子球員難以克服，即使前「寶島一哥」盧彥勳8次角逐會內也只拿下2勝。不過曾俊欣卻偏好紅土作戰，他曾是2018年法網青少男單冠軍，目前3座ATP挑戰賽金盃當中，去年底葡萄牙馬亞（室內）、4月西班牙莫夕亞都屬紅土場地，加上如今會外賽強勢表現，讓各界看好「夜市球王」下週在巴黎羅蘭加洛斯成名地再創驚奇。

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