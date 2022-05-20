法網》強忍不適首闖會內 曾俊欣：最喜歡紅土場地！

曾俊欣（左2）透露從小就喜歡紅土場地。（曾育德提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單會外賽，「夜市球王」曾俊欣強忍著身體不適，2個6：3擊退德國31歲老將史特比（Cedrik-Marcel Stebe），不但首度挑戰就勇闖128籤男單會內賽，也成為我國史上第一位會外3連勝殺入法網會內的男子選手，賽後他樂得高呼：「最喜歡紅土場地了。」

年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，轉戰職業以小搏大，現已榮膺第4位法網男單會內賽出擊的台將，更是會外賽連過3關晉級的男子第一人，「頭一次挑戰法網會外賽，就順利進入會內，真的非常開心。」賽後「夜市球王」透露，一直以來最喜歡紅土球場，尤其是在歷史悠久的巴黎羅蘭加洛斯，「法網現場氣氛很棒，總讓我充滿許多能量。」雖然賽前身體有點不舒服，他告訴自己要忍耐撐住，「這是我最擅長的場地，也是非常好的機會，一定要咬緊牙關把握住，接下來享受會內每場比賽，繼續加油。」

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從小就偏好紅土作戰的曾俊欣，曾是2018年法網青少男單冠軍，打下3座ATP挑戰賽金盃當中，有2座屬於紅土場地，目前世界男單排名110的他，也是「台灣一哥」。

曾俊欣（右2）與父親曾育德（右）。（曾育德提供）

曾俊欣（左）賽後為法國當地小球迷簽名。（曾育德提供）

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