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T1》塔克幫雲豹上課！全場狂飆44分領軍太陽延長賽奪勝

2022/05/20 22:27

塔克。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塔克今天攻下全場最高44分，包括延長賽最後32.3秒的逆轉三分彈，率領台中葳格太陽在T1聯盟例行賽最終戰以127：125力退桃園雲豹，本季6戰橫掃對手。

塔克原本就有機會在正規賽前就當英雄，他在比賽剩下一分鐘時連續投進兩顆三分球，只是在平手階段時，由他操刀的最後一波進攻卻出現進攻犯規失誤，反讓雲豹有絕殺機會，但盧捷閔最後一擊失手，讓戰線拖至延長賽。

太陽雖一度落後5分，最強洋將桑還因吞下6犯提前離場，但萊特挺身而出，不斷挑戰禁區一人連拿6分，加上塔克在倒數32.3秒砍進逆轉三分彈，及最後4罰俱中，才成功擋住雲豹的強勢反撲。

萊特。（T1聯盟提供）

塔克此戰飆進7顆三分球，拿44分，另外帶12籃板，桑尼進帳25分、15籃板，萊特也有20分進帳，本土以陳靖寰的13分最佳，太陽例行賽以排名第2的20勝10負收官。

雲豹今天雖一度看到奪勝曙光，但反撲功虧一簣，無緣挑戰最長3連勝，威廉斯攻下37分，戴維斯23分，吉倫有18分，盧捷閔拿19分，鄭瑋11分，羅振峰有10分，例行賽以8勝22負作收，明天休兵一天，週日將與台啤英熊在季後挑戰賽碰頭，爭奪最後一席季後賽門票。

塔克。（T1聯盟提供）

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