法網》左腳舊傷無礙 紅土之王納達爾賽前樂觀表態

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 2022年法國網球公開賽5月22日開打，13度奪冠的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），正是本屆熱門人選，這位快36歲老將到巴黎時，雖飽受左腳舊傷所苦，樂觀如他媒體日受訪時露出陽光笑容，「練習後好多了，我要相信自己，積極掌握機會。」

納達爾生涯第18度法網參戰，各界都期待紅土之王再創驚奇，重現今年初澳網力退群雄，笑擁史上最高21座大滿貫男單金盃的壯舉。只不過，羅馬名人賽16強輸給加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）， 伴隨多年的腳傷隱憂又浮上檯面，「今天看起來很艱難，毫無疑問，有些球員狀態真的比我好，但你永遠不知道接下來幾天會發生什麼。」納達爾以澳網為例，強調要給自己機會，「我要做的就是相信自己，然後保持積極態度去努力。」

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儘管不願多談腳傷，納達爾透露，狀況已經改善許多，「羅馬發生的事，在我訓練中也常出現，確實痛好幾天，但感覺好多了，這就是我在這裡的原因。」尤其週五與美國新星柯達（Sebastian Korda ）練球後，更讓「蠻牛」信心大增，「我真正目標是好好練習，從第一輪開始讓自己打出競爭力，然後讓我們看會發生什麼。」納達爾首戰澳洲湯普森（Jordan Thompson），如無意外，可能8強提前與志在衛冕的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）狹路相逢，將是雙雄生涯第59次頂尖對決。

由於皇家馬德里第17度踢進歐冠決賽，5月28日將在巴黎法蘭西體育場上陣，身為死忠足球迷，納達爾心情跟著興奮起來，他先面無表情回覆記者詢問，「我來這裡是為了打法網，不是嗎？」隨後笑場說： 「當然，我已經有門票了。」

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