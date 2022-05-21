網球》大滿貫淪為表演賽？ATP、WTA宣布取消今年溫網積分

今年溫網將不列入積分計算。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕全英俱樂部4月宣布禁止俄羅斯與白俄羅斯球員參加今年的溫布頓網球錦標賽，今天ATP（職業男網總會）、WTA（國際女子網球協會）以及ITF（國際網球總會）正式做出反制，表示今年溫網的積分將不會列入計算，《ESPN》直指，這不僅是對溫網重大反擊，在實際意義來看，更讓溫網成為不涉及積分的表演賽。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，全球體壇開始陸續禁止雙俄球員參賽，國際網壇要求球員以中立身分參賽，而預定6月27日開打的溫網則在日前宣布將不允許俄羅斯與白俄球員參賽。

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國際網球組織今做出反制，ATP在聲明中提到：「對巡迴賽來說最重要的就是任何國籍的選手都能根據成績、不受歧視地參加比賽，溫網今年夏天禁止俄羅斯與白俄羅斯參賽是破壞ATP制度的健全性。」

WTA主席西蒙（ Steve Simon）則在聲明中表示，協會強烈譴責俄羅斯的入侵行動，但全英俱樂部違反與巡迴賽的協議，「WTA就是建立在所有選手都能根據成績、不受歧視、有平等機會參賽的原則，我們認為運動員不該因他們的國籍或政府的決定而受到懲罰。」

對於ATP與WTA取消積分的決定，全英俱樂部透過郵件回覆表示深感失望，表示這個決定在目前如此極端與特殊的環境下不僅不成比例，還是對「所有球員的傷害」，同時重申俱樂部目的是不想讓溫網有機會成為俄羅斯政權的宣傳機器。

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