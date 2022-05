愛荷華大學日前以30:16打敗印第安納大學。(取自大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕美國大學日前出現一場打擊大戰,愛荷華大學以30:16打敗印第安納大學,罕見比賽登上大聯盟官網。

此役打完3局還以2:13落後的愛荷華大學,第4局先以10分大局追近分差,隨後5至8局再拿18分,完成不可思議逆轉,兩隊合計敲出42支安打、其中有17支長打、9發全壘打,愛荷華拿下30分也寫下該聯盟歷史得分新高。

愛荷華大學共計8人繳出猛打賞,不過最火燙的是大二的赫克斯托夫(Kyle Huckstorf),他在此役之前本季148打數僅敲1轟、今天7支6、包括單場三響砲,灌進12分打點寫下聯盟紀錄。

