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NBA》找白人辣妹參加高中舞會竟被罵翻 詹皇兒子緊急刪文

2022/05/21 08:03

詹皇兒子布朗尼找白人女孩參加高中舞會。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny）今年已經17歲，日前他開心上傳帶女生參加高中舞會的照片，想不到卻因為對方膚色是白人而招來一片辱罵，逼得他緊急刪除照片。不過在布朗尼媽媽、也就是詹皇妻子莎凡娜的IG仍能看見一些批評留言。

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美國至今仍能看見種族衝突，根據《sportbible》報導，布朗尼在上傳貼文之後引來許多反對聲浪：「王儲怎麼可找白人女孩約會？」也有許多人罵女孩是在釣金龜婿。而過去麥可喬丹在離婚後曾與白人女性約會，也引發過類似爭議。

布朗尼就讀的塞拉峽谷高中（Sierra Canyon）一年學費高達4萬美元，在加州私立學校中也排名靠前。學生畢業後大部分就讀於UCLA、柏克萊等名牌大學。

也有人認為，從該學校的種族構成來看，多少可以理解布朗尼為什麼要找白人約會。據該校網站透露，全體學生中40%是白人、黑人占13.8%。前NFL球星葛瑞芬三世（Robert Griffin III）就上傳貼文力挺布朗尼，希望大家讓他做自己。他也是娶了一名愛沙尼亞女性當妻子。

布朗尼明年即將從高中畢業，根據目前的規則，不能馬上參加NBA選秀，要在另一個職業聯賽打球或上大學1年後，才能夠進入2024年的選秀。他的父親詹姆斯夢想與兒子在同一支球隊效力。

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