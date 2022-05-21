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MLB》克服「鱒魚障礙」？ ESPN估洋基法官身價達8年3億美元

2022/05/21 09:33

賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕30歲的洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）季前拒絕洋基7年2.135億美元延長合約，隨著他開季繳出驚人數據，美媒《ESPN》評估他的身價來到8年3億美元之譜。

有鑑於先前普侯斯、卡布雷拉也都在30歲簽了10年、8年長約，但表現不符預期，因此大聯盟近年對於這個年紀給長約較為慎重。然而賈吉截至19日以14轟排名大聯盟第一，OPS為1.045也是大聯盟第3，若他能持續繳出生涯最佳賽季，季後成為自由球員能與多隊談判。

報導評估，在去年休賽季包括遊騎兵隊大灑幣簽下席格、另外老虎隊以及洛磯隊都分別加強預算、大都會隊迎來富豪老闆柯恩，有多達10隊都有機會競爭簽下賈吉，價碼有可能提升到8年3億美元。

另外，本季結束後將有可能跳脫合約來到自由市場的大咖還包含年薪2100萬美元的透納（Trea Turner）、3550萬美元的德葛隆（Jacob deGrom）、2000萬美元的柏格茲（Xander Bogaerts）以及3510萬美元的柯瑞亞（Carlos Correa）。

目前大聯盟外野手最高薪是楚奧特（Mike Trout），他在2019年3月與天使隊簽訂了一份為期 12年、價值4.265億美元的合約。他今年以3700萬美元的身價成為收入最高的外野手。若賈吉的8年3億美元價碼成真，均薪3750萬美元有望正好超過楚奧特。

日媒《體育日本》也認為，賈吉今年季後簽的合約，將影響到2023年季後成為自由球員的大谷翔平價碼。

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