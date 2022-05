李伊與貝坦斯起衝突。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕西部冠軍戰G2,勇士今天在主場續戰獨行俠,第二節雙方爆發衝突,獨行俠貝坦斯(Davis Bertans)投進三分球後失去平衡,勇士李伊(Damion Lee)卻從他身上跨過去、,貝坦斯不滿直接將對方頂翻在地,場面火爆,裁判吹了雙方各一次技術犯規。

雖然衝突沒有升級,不過上半場兩隊球員之間的火藥味濃,兩隊球員前兩節合計出現21次犯規。

獨行俠此役打出反彈表現,首節就砲火四射,上半場一度領先勇士來到18分、半場領先14分。

Things getting chippy after the Bertans triple pic.twitter.com/ggaKb6QWpu