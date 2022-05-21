晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》誰來接掌湖人？最終3人決選名單出爐！

2022/05/21 09:07

湖人正在尋覓新主帥。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季戰績慘澹、連附加賽資格都沒有，季末也馬上與主帥沃格爾（Frank Vogel）分道揚鑣，積極尋覓新教頭的紫金大軍，現在也傳出已有決選名單。

根據美媒指出，決選名單的三人分別是公鹿助教漢姆（Darvin Ham）、前拓荒者教頭史托茲（Terry Stotts）、以及勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson） 。

三人中唯一沒有總教練資歷的漢姆，NBA教練生涯就是從湖人開始、隨後轉戰老鷹、再跟著公鹿主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）到密爾瓦基，上季助隊奪冠，過去幾年面試過不少球隊主帥的他，此次是否能在洛城一償宿願，值得關注。

公鹿助教漢姆。（資料照，法新社）

擔任拓荒者教頭長達9年的史托茲，帶隊期間只有1季與季後賽無緣，是三人中資歷最豐富的一位，《CBSSports》指出，他是強調進攻的教練，或許對本季進攻效率值排在聯盟22位的湖人帶來一點改變。

前拓荒者教頭史托茲。（資料照，美聯社）

亞特金森曾在2016至20年執掌過籃網，期間累積118勝190敗，隨後先到快艇隊擔任助教，本季加盟勇士當柯爾（ Steve Kerr）的左右手。

勇士助教亞特金森。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。