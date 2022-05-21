NBA》誰來接掌湖人？最終3人決選名單出爐！

湖人正在尋覓新主帥。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季戰績慘澹、連附加賽資格都沒有，季末也馬上與主帥沃格爾（Frank Vogel）分道揚鑣，積極尋覓新教頭的紫金大軍，現在也傳出已有決選名單。

根據美媒指出，決選名單的三人分別是公鹿助教漢姆（Darvin Ham）、前拓荒者教頭史托茲（Terry Stotts）、以及勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson） 。

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三人中唯一沒有總教練資歷的漢姆，NBA教練生涯就是從湖人開始、隨後轉戰老鷹、再跟著公鹿主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）到密爾瓦基，上季助隊奪冠，過去幾年面試過不少球隊主帥的他，此次是否能在洛城一償宿願，值得關注。

公鹿助教漢姆。（資料照，法新社）

擔任拓荒者教頭長達9年的史托茲，帶隊期間只有1季與季後賽無緣，是三人中資歷最豐富的一位，《CBSSports》指出，他是強調進攻的教練，或許對本季進攻效率值排在聯盟22位的湖人帶來一點改變。

前拓荒者教頭史托茲。（資料照，美聯社）

亞特金森曾在2016至20年執掌過籃網，期間累積118勝190敗，隨後先到快艇隊擔任助教，本季加盟勇士當柯爾（ Steve Kerr）的左右手。

勇士助教亞特金森。（資料照，法新社）

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