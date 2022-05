陽岱鋼。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手陽岱鋼今年轉戰美國獨立聯盟,效力新成軍的湖國碼頭犬隊,今敲出旅美首發全壘打,也是球隊主場歷史性首轟。

湖國碼頭犬隊開季經過客場6連戰後,今進行隊史主場首戰,陽岱鋼擔任先發第2棒,首打席飛球遭接殺。2局第2打席敲出陽春砲,下名打者班奈特(TJ Bennett)也跟在他後面「背靠背」開轟,助隊取得4:1領先。

陽岱鋼上次在實戰開轟已經要追溯至去年10月,當時效力巨人的他被球隊安排到秋季鳳凰聯盟調整,相隔7個月再次開轟,身上的球衣與環境都已是新的一頁。

