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NBA》遭綠衫軍扳平戰局 熱火盼當家主控及時復出救火

2022/05/21 09:55

羅利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火東部冠軍戰首戰雖然下半場演出逆轉，如願拿下首勝，不過G2卻遭塞爾提克輾壓，無緣在主場守成，雙方再次回歸原點。不過賽前傳出，系列賽還未曾出賽的當家主控羅利（Kyle Lowry）將隨隊前往波士頓，有望在明天關鍵戰役復出。

羅利今年季後賽飽受腿筋傷勢困擾，近10場比賽多達8場在場邊作壁上觀。起初受傷發生在首輪G3面對老鷹系列賽，雖然經過休養後次輪再次回歸先發陣容，但又在G4加重傷勢，所幸熱火靠著「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）超水準演出，率領球隊再度重返東部決賽。

不過，熱火官方今天將羅利G3出賽狀況調整成出賽成疑，代表他將有機會前進客場及時救火。雖然他今年季後賽共計5場出賽，場均僅6.2分、3.6籃板、5.2助攻，表現不如過往出色，不過全隊仍非常仰賴他的組織能力，受傷期間先發位置則交由凡森（Gabe Vincent）頂替。

另外，前役因膝傷提前退場的主力前鋒P.J.塔克（P.J. Tucker）所幸並無大礙，賽前跟羅利同樣被列為出賽成疑，J.巴特勒也喊話認為他能如期上陣，「我認為他不會有事的，如果他將缺陣，其他人就必須補上防守端漏洞，我相信我們有能力做到。」

P.J.塔克。（資料照，法新社）

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