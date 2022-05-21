NBA》10年前還在少年拘留所 馬刺穆雷今被當年獄警要簽名

D.穆雷本季首度入選明星賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺後衛D.穆雷（Dejounte Murray）本季打出接班架勢，成為聖城新寵兒。不過在這之前，他曾是少年拘留所的常客，如今事過境遷，當年的獄警卻特地跑來找他拍照、並索取簽名。

D.穆雷本季破繭而出，場均21.1分、8.3籃板、9.2助攻，各項數字都創下生涯新高，場均2.0次抄截更榮登聯盟抄截王，並且首度獲選明星賽，季末也進入年度最佳進步獎決選名單，但最終敗給灰熊新星莫蘭特（Ja Morant）。

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打出成績的D.穆雷也漸漸開始受到各地球迷注意，他今天就特別分享一段趣事，「10年前，當我還在少年看守所，我告訴獄警我要離開這裡，改變我的生活，並且不再回來，但警衛卻跟我說你一定會再回來。10年過後，當年的警衛卻過來找我拍照簽名，真的太神了！。」

D.穆雷出生在一個充斥毒品、槍枝的西雅圖南區街頭，因為母親時常進出監獄，加上多半家人都是幫派分子，他年幼時就能清楚分辨毒品名稱，並在隨後步入後塵，活躍於當地街頭，「當我11歲上就在城鎮街上，大家都知道我的名字。」D.穆雷回憶道。

正當D.穆雷以為他的一生就將往返監獄、街頭之間，他遇到生命中的貴人、NBA球星克勞佛（Jamal Crawford），克勞佛看到這名小伙子體內蘊涵的籃球天賦，語重心長告訴他將來有能力進入NBA，並帶他走回正軌，參加多場籃球賽事。最後D.穆雷也不負眾望，2016年選秀會上首輪第29順位被馬刺選中，正式翻轉人生。

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