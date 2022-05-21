射箭世界盃》台灣最棒！黃逸柔、陳界綸力壓愛沙尼亞 複合弓金牌入袋

黃逸柔、陳界綸今天在世界盃射箭賽光州站複合弓混雙拿下金牌。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕黃逸柔、陳界綸今天在世界盃射箭賽光州站複合弓混雙金牌戰，以148：144氣走愛沙尼亞的姊弟檔莉莎兒（Lisell Jaatma）／羅賓（Robin Jaatma），收下台灣隊本屆首面金牌。

曾遭遇八仙樂園塵爆事件的黃逸柔，傷癒復出後仍是國家隊固定成員，2019年世錦賽和陳怡瑄、陳麗如聯手摘下複合弓女團金牌。陳界綸狀況也不錯，個人賽8強和荷蘭名將施洛瑟鏖戰至延長加射才落敗。

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黃逸柔和陳界綸一拍即合，一路過關斬將，尤其8強力退金尹熙／金宗浩後士氣大振，4強再以154：153射落土耳其搭檔，收下台灣隊本屆首張決賽門票。

黃逸柔和陳界綸今天首局前3箭都有水準演出，但陳界綸最後一箭出現6分箭，以35：36落後，但兩人未受影響，第二局連續射出10分箭，以38：35壓過莉莎兒／羅賓，取得73：71領先。不過，姊弟檔在第三局以38：37將差距縮小至1分差；雙方於決勝第四局，愛沙尼亞4箭取得35分，台灣組合則是以38分，最終就以148：144氣走對手，漂亮摘金。

即使出現6分箭，台灣組合還是很快重振漂亮摘金，黃逸柔和陳界綸異口同聲表示，很開心可以摘下金牌。射出6分的陳界綸則解釋，當時板機出現問題，後來立刻進行更換，後面很快就可以調整回來，並掌握場地風向繼續比下去。

黃逸柔、陳界綸今天在世界盃射箭賽光州站複合弓混雙拿下金牌。（射箭協會提供）

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