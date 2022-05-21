NBA》柯瑞轟32分+奇兵魯尼跳出 勇士大逆轉獨行俠收下2連勝

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍戰G2，勇士今天在主場續戰獨行俠，柯瑞（Stphen Curry）率隊克服上半場一度落後19分的差距，尤其魯尼（Kevon Looney）打出超級中鋒身手，勇士上演逆轉秀終場126：117贏球，主場2連勝之後系列賽取得2：0領先。

魯尼。（法新社）

此役東契奇（Luka Doncic）開場手感發燙，首節就拿下18分、半場攻下24分帶領，獨行俠全隊上半場命中15顆三分球，打破隊史季後賽半場最多紀錄，壓著勇士打、帶著14分領先進入下半場。

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東契奇。（法新社）

不過易籃後，勇士奇兵魯尼在第三節關鍵發揮挺身而出、反觀獨行俠命中率下降陷入得分荒，勇士打了一波20：13攻勢慢慢追回分差。

第四節一開始，勇士就靠著波特（Otto Porter Jr.）三分球本場比賽首度超前，波爾（Jordan Poole）、魯尼等人也接連得分，隨後柯瑞和K湯普森再回到場上「接管比賽」，K湯命中三分球率勇士領先來到10分大關，柯瑞演出上籃進算加罰，獨行俠無力回天。

柯瑞此役三分球10投6中、攻下32分，魯尼則拿下21分12籃板，波爾攻下23分。東契奇則是空砍42分8助攻，只能面色鐵青走出球場。

波爾。（法新社）

K湯、格林。（美聯社）

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