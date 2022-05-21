NBA》湖人新主帥進入最後決選 公鹿助教可能成黑馬竄出

公鹿助教漢姆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季雷聲大雨點小，無緣挺進季後賽，季後火速開除主帥沃格爾（Frank Vogel），並積極尋找繼任人選，目前又以公鹿助教漢姆（Darvin Ham）黑馬竄出，最受看好接掌洛城新任總教練。

湖人今天公布新任主帥決選名單，其中公鹿助教漢姆入列，另外，前拓荒者教頭史托茲（Terry Stotts）以及勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）也進入最終討論人選。

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不過要接下湖人總教練大位這燙手山芋並非易事，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）和阿米克（Sam Amick）共同報導指出，就紫金軍團偏好而言，球隊將優先考慮能在休息室贏得權威和信任的主帥，並且擁有足夠的話語權來控管陣容，而這些跡象都顯示漢姆就是最適合的人選。

兩人後續也提到，漢姆過去就以嚴謹執教風格但又能傾聽球員意見聞名，他也是目前名單內唯一一位球員出身的總教練，經驗上更能體會湖人現在處境。此外，他過去幾年都在公鹿擔任助教，並從中輔佐亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），對於執教巨星並不陌生。

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