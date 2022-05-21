T1》差點被洋將霸榜！中信特攻林秉聖靠這項技能成為本土之光

新北中信特攻林秉聖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕拒被洋將霸榜！新北中信特攻潛力球星林秉聖拿下T1聯盟元年的抄截王，也是聯盟唯一個人數據王不是洋將，儼然成為本土之光。

英熊洋將士東（Diamond Stone）以平均每場27.5分，拿到得分王，獵鷹阿提諾（William Artino）15.8籃板，成為籃板王，海神布銳克曼10.3助攻，收下助攻王，雲豹戴維斯（Deyonta Davis）以2.5阻攻，榮膺阻攻王。

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當洋將強勢攻佔五大個人數據龍頭，唯有林秉聖具備優異的速度，以及出色的判斷能力，以平均每場3抄截，拿下抄截王，防守功力有目共睹。

Ｔ１例行賽昨劃下句點，高雄全家海神以23勝7敗奪下例行賽龍頭，並在季後賽享有全部主場優勢、第2名台中葳格太陽20勝10敗、第3名中信特攻17勝13敗、第4名台啤英熊16勝14敗、第5名桃園雲豹8勝22敗、第6名台南台鋼獵鷹6勝24敗。

根據本季賽制，台鋼獵鷹提前放暑假，例行賽前3名海神、太陽、特攻則先殺進季後賽，而季後挑戰賽明天下午2點於桃園巨蛋體育館登場，雲豹挑戰英熊，比賽採3戰2勝，例行賽排名較優的英熊先帶1勝。

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