柯瑞。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕西部冠軍戰G2,勇士今天在主場擊敗獨行俠,柯瑞(Stephen Curry)繳出32分8籃板5助攻數據,另外第4節4投4中抱辦10分,最後2分鐘關鍵進算加罰、投進三分球殺死比賽,還秀出經典的「晚安」手勢跟獨行俠告別。

柯爾賽後稱讚柯瑞的表現:「史蒂芬在比賽最後五分鐘聞到了血腥味,史蒂芬做了史蒂芬所做的事情。」

Steph Curry said “night night” before draining the dagger three

pic.twitter.com/2Kp1gCmniH