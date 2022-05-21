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英雄聯盟、任天堂大亂鬥！新北電競盃決賽開幕

2022/05/21 12:29

新北市長侯友宜出席電競比賽活動，努力將電競基地打造更多人才。（記者邱書昱攝）

〔記者邱書昱／新北報導〕「2022新北電競盃嘉年華」今明兩天在三重的新北電競基地舉辦冠軍賽，新北市長侯友宜、宏碁公司處長李榮坤等人今天到場揭幕，這次宏碁公司提供電競專業設備，替選手賽場作後盾，侯友宜說，疫情不減新北對於電競的支持，未來更要作為培育相關產業人才的搖籃。

這次的賽事是「英雄聯盟單挑賽」及「任天堂明星大亂鬥」等熱門遊戲，從300多位玩家參賽，一路到最終32位高手出線對決，展開線上開打爭奪冠軍寶座，活動也邀請英雄聯盟退役職業選手「西門夜說」及「Mountain 老山」及北部各大電競院校代表開幕。

長期推動電競文化的宏碁公司也提供電競桌機等專業電競設備，以卓越性能的intel最新第12代多核心處理器，搭配高階顯示卡、無邊框電競螢幕等電競設備，全力支援選手提升電競實力，給予使用者全新的電競遊玩體驗。

侯友宜表示，近年來，電子競技產業正蓬勃發展，已不再只是娛樂、電玩，逐漸成為與傳統體育同等重要的競技項目，在去年新北主辦的全國運動會也納入電競項目，也選新北電競基地作為場館，打造專屬新北的電競品牌。

新北市經濟發展局補充，電競是一個屬於新世代的新產業領域，具有非常大的發展潛力，為培育電競產業人才，創立新北電競基地，以落實市府「人才培育」、「活動推廣」及「場域建置」三大策略推動目標。

經發局說，從2018年開始，每年皆規劃專業電競影音剪輯、賽事企劃執行、製播等多元電競產業認證課程，至今已培訓超過2000人次的電競人才，從學習到就業，提供民眾高品質電競學習體驗及教學環境。

這次的賽事是「英雄聯盟單挑賽」及「任天堂明星大亂鬥」等熱門遊戲，從300多位玩家參賽，一路到最終32位高手出線對決。（記者邱書昱攝）

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