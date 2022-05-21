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中職》「喜歡唱富邦悍將應援曲」10個統一金孫讓你很意外的point

2022/05/21 12:56

統一古林睿煬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕最近社群興起「關於我可能讓你很意外的point」，統一獅先發投手古林睿煬粉專小編跟上風潮，透露「國民金孫」不為人知的趣事。

該篇貼文列出古林睿煬的意外之處，包括「賽季絕對要理平頭」、「極度迷信」、「喜歡甜食」、「很討厭回訊息」、「覺得澄清湖球場有鬼」等等。

其中還提到古林睿煬喜歡唱各隊應援曲，特別是富邦悍將，雖然沒唱過平鎮幫同學的，但會唱申皓瑋等人的應援曲，也讓球迷留言直呼：「好想聽」、「好可愛」。

以下為完整貼文：

1.常常看別人發自己的highlights、投球姿勢就會馬上起身做投球動作，不管人在哪裡。

2.賽季期絕對平頭，休賽季沒關係，因為生涯第1、2個賽季留頭髮就受傷報銷。

3.極度迷信，勝投後下一場輪值，會Ctrl C + Ctrl V 勝投前一晚跟當天做過的事、吃過
的東西，敗投就全部換掉。

4.喜歡吃甜食，尤其是捲心酥、蛋捲、麻糬等，但是現在有營養師控制他的飲食，不能隨
心所欲。

5.放假除了買3餐之外（大部分會叫外送），都會宅在宿舍，能躺就不坐，能坐就不站。

6.喜歡唱各隊的應援曲，特別是富邦的,但是平鎮幫 他都沒唱過
前2名如下：

（1）GO 衝鋒向前 Hey! Let's Go Fubon Guardians

（2）申皓瑋 好威申皓瑋 皓瑋好威申皓瑋

7.很討厭回訊息，Line永遠是999+。

8.不喜歡的球場是澄清湖，覺得那裡有鬼。

9.正港a統一員工，便利商店只去7-11。

10.被棒球耽誤的生物學家，電視打開不是轉體育台是轉Discovery。

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