奧運金牌加持台科大畢典 麟洋配端聖杯、郭婞淳祝充滿力量

奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋，為台科大畢業生們送上「聖杯」的動作，祝福畢業生的未來像聖杯一樣，前程似錦。（台科大提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學今（21日）舉辦畢業典禮，因疫情改成實體加線上觀禮，並邀奧運金牌王齊麟、李洋與郭婞淳等人錄製影片傳達祝福，如郭婞淳希望學生不要憂鬱害怕困境，勇敢面對，相信挫折是最好安排，祝福大家面對挑戰，「都能和我一樣充滿力量。」

台科大今舉辦110學年畢業典禮，有逾3千名畢業生，但受疫情影響，改成改成實體加線上觀禮，校長顏家鈺表示，面對疫情、變革更多，勉勵畢業生用所學、智慧和意志克服挑戰，獨立批判思考，創造自己價值。

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台科大也找來奧運金牌加持，奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋透過影片，恭喜畢業生邁入下一階段人生，如同「麟洋」一樣，雖然奧運奪金後，但仍然為下一個比賽而努力，並用「聖杯」動作祝福畢業生前途無量。

奧運舉重金牌選手郭婞淳也恭喜台科大同學們畢業快樂，透過影片傳達祝福。（台科大提供）

舉重選手郭婞淳也祝福，認為畢業生未來將面對很多的困境、挫折與挑戰，希望同學們當下不要憂鬱也不要害怕，選擇勇敢的去面對它，相信所有的挫折都是最好的安排，祝福畢業生面對所有的挑戰：「都能和我一樣充滿力量！」

曾打造世界級綠建築（北投圖書館、台江國家公園、花博新生三館）的建築師郭英釗也勉勵今年畢業生，第一選擇快樂的事，找到睡覺夢醒到60、70歲都會喜歡的事，才最重要；第二是面對失敗，就不會害怕與裹足不前；最後是了解世界的美，回歸單純，自己價值才會呈現。

畢業生代表、泰國籍吳庭安（Mnasnan Seamorntham）則說，離地到異鄉需克服，身為主修機械的女工程師也很不容易，曾透過實習擔任AI公司數據分析師，如今也順利找到知名半導體的工程師工作，將繼續留台打拼。

台灣科技大學今（21日）舉辦110學年度畢業典禮。（台科大提供）

台科大畢業典禮邀請打造世界級綠建築的北投圖書館建築師郭英釗專題演講。（台科大提供）

台科大舉辦畢業典禮，今年有逾3000名畢業生。（台科大提供）

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