NBA》受全場MVP待遇簇擁 魯尼刻骨銘心一夜創隊史多項紀錄

魯尼拿下生涯新高21分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕罰球時現場不斷響起「MVP」歡呼聲量，這通常是隊友柯瑞（Stephen Curry）或K.湯普森（Klay Thompson）才享有的待遇，不過今天主角換人當，當家中鋒魯尼（Kevon Looney）首次體驗受到全場簇擁的感覺。

「我已經有將近3週沒有站在罰球線上了，對我來說有點懊惱，這（MVP歡呼）感覺對我來說很新鮮，很高興終於能夠罰球了。」魯尼賽後表示。

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魯尼今天以先發中鋒姿態亮相，上場32分鐘繳出21分、12籃板，幫助勇士克服半場最多19分落分逆轉獨行俠，這也是他職業生涯以來首次得分突破20大關。他過去場均最高得分出現在2019年首輪面對快艇系列賽，他當時砍下生涯新高19分。

回憶起上次拿到超過20分，魯尼自己都不太清楚，「應該是在大學，或是德魯聯賽，但這都無法列入計算，好像是在大學吧。」根據《ESPN Stats & Info》統計，魯尼上次得到超過20分發生在2015年，那時候他還在念大學，這是他職業生涯421場比賽以來首次得分上看20分。

魯尼今年季後賽屢創佳績，他剛在西部準決賽第4戰抓下新高22個籃板，創下勇士球員自80年代後單場最多籃板紀錄，今天他又成為繼派瑞許（Robert Parish）後，金州季後賽再有人達成20分10籃板。賽後他也提到，「在勇士打中鋒是個完全不一樣的工作，這場比賽對我來說很特別，我會永遠記得。」

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