中職》影射古林放水不實指控恐被告 經紀人回應了

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅21歲投手古林睿煬，昨對中信兄弟先發出現2次失誤，傳球、牽制各1次，總計投4.2局被敲出6支安打，包括1轟，失4分僅1分責失承擔敗投，賽後有球迷在社群網站留言指控：「古林睿煬腰太軟吶、手也太短吶、拿了不該拿的東西，四分都是他自己搞的，無恥！一下場就在那裡演內心戲，有夠無恥！」

古林睿煬當然完全無法接受此不實指控，透過IG發聲反擊：「你們可以說我丟得很爛，批評指教我都接受，但我真的不能接受這種影射的留言。」

請繼續往下閱讀...

今天稍早古林睿煬經紀人林世民表示，「第一時間我們就開始著手了解狀況，並詢問法務接下來的處理後續，跟古林本人討論過後，我們的立場很明確，希望各位喜歡棒球的球迷朋友都能開心看球，在觀賞球賽的過程中這些喜怒哀樂，都是支持參與棒球運動最好的回饋，技術上的批評指教，我們都非常樂意接受。」

林世民正色說道：「但我們絕對不接受這些沒有證據的放水影射，也不認同用不負責任猜測，來抒發自己的情緒，畢竟這樣言論傷害的不是只有選手，而是整個台灣棒球環境，因此，針對有過度言論的個別球迷，如果有證據請公布，若沒有則希望他們具名且公開道歉。」

至於是否會走法律途徑提告，林世民強調，目前正與球團確認中，也感謝球迷關心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法