中職Live》林書逸適時長打 兄弟 1：0 味全

第四局（中信兄弟 1：0 味全龍）

4局上，岳東華敲左外野一壘安打，李聖裕擊出二壘方向滾地球形成雙殺，高宇杰敲左外野飛球，被味全龍左外野手曾陶鎔美技飛撲接殺，3出局。

第三局（中信兄弟 1：0 味全龍）

3局下，劉基鴻吞三振，洪瑋漢選到保送上壘，郭天信敲左外野飛球遭接殺，林智勝敲游擊方向滾地球遭刺殺，3出局。

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3局上，岳政華敲左外野一壘安打，輪到王威晨打擊時，岳政華盜上二壘，王威晨敲三壘方向滾地球，味全龍三壘手劉基鴻發生守備失誤，讓中信兄弟無人出局攻占一、三壘。林書逸擊出右外野二壘安打，帶有1分打點，中信兄弟以1：0領先。

江坤宇擊出游擊上空飛球遭接殺，許基宏吞三振，杜家明敲三壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

第二局（中信兄弟 0：0 味全龍）

2局下，吉力吉撈．鞏冠敲中外野飛球遭接殺，李凱威吞三振，曾陶鎔獲保送上壘，張政禹敲一壘方向滾地球遭刺殺，3出局。

2局上，岳東華敲右外野飛球遭接殺，李聖裕敲一壘方向滾地球出局，高宇杰敲中外野飛球遭接殺，3出局。

第一局（中信兄弟 0：0 味全龍）

1局下，郭天信敲游擊方向滾地球出局，林智勝吞三振，龍德力敲中外野飛球遭接殺，3出局。

1局上，王威晨敲左外野飛球遭接殺，林書逸敲右外野一壘安打，江坤宇敲中外野飛球遭接殺，輪到許基宏打擊時，林書逸盜上二壘。許基宏獲得保送，兄弟2出局攻占一、二壘。杜家明敲游擊方向滾地球遭刺殺，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕味全龍今天在主場天母球場迎戰中信兄弟，龍隊今天有6名確診球員回歸一軍，分別是投手王維中、林子昱，與野手郭天信、李凱威、石翔宇、拿莫．伊漾。其中，林子昱直接擔任今天的先發投手。

林子昱本季出賽2場1場先發，防禦率3。前一次出賽是在4月14日，當時面對統一獅，林子昱先發5局失2分吞敗。

兄弟此役推出洋投象魔力先發，本季先發7場戰績4勝1敗，防禦率1.85。他今年曾在4月29日面對味全龍，當時主投7局失1分無關勝敗。

中信兄弟先發打線：

1. 王威晨 三壘手

2. 林書逸 左外野手

3. 江坤宇 游擊手

4. 許基宏 一壘手

5. 杜家明 指定打擊

6. 岳東華 二壘手

7. 李聖裕 右外野手

8. 高宇杰 捕手

9. 岳政華 中外野手

先發投手：象魔力

味全龍先發打線：

1. 郭天信 中外野手

2. 林智勝 指定打擊

3. 龍德力 一壘手

4. 吉力吉撈．鞏冠 捕手

5. 李凱威 二壘手

6. 曾陶鎔 左外野手

7. 張政禹 游擊手

8. 劉基鴻 三壘手

9. 洪瑋漢 右外野手

先發投手：林子昱

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