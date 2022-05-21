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NBA》嘆獨行俠過度依賴三分 教頭奇德點出問題

2022/05/21 17:04

獨行俠總教練奇德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍戰第二戰，獨行俠一度握有19分領先，最後遭勇士逆轉，獨行俠以117：126輸球，系列賽處於0比2落後。獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）表示，如果球隊三分投不進，就不該一直丟三分球。

《ESPN》報導，獨行俠此役三分球45投21中，創下季後賽單場第三多的三分球進球數，但奇德賽後卻提到第三節獨行俠手感不佳，該節的三分球13投僅2中，單節只拿到13分，是個大問題。

「當你只有13投2中，你還依賴三分球，你會死在三分球上。」奇德指出，「我們死在第三節，投太多的三分球，卻只投進兩顆。」

獨行俠球星東契奇（右）。（歐新社）

獨行俠在今年季後賽平均每場三分球出手次數41.1次、投進15.6顆，皆是全聯盟最多，其命中率為37.9％。西部冠軍戰第一戰，獨行俠全場三分球48投僅11中，雖然西冠第二戰，獨行俠上半場三分球27投15中，但到了第三節，該節三分球卻13投僅2中，獨行俠單節也只拿13分，反觀勇士拿了25分，成了這場比賽的勝敗關鍵。此外，獨行俠第三節在2分球方面，只有嘗試6次出手、投進3球。

「假如你投進三分，那很好，但你必須了解，如果你連續投丟4顆三分球，你不能再嘗試投第5顆。」奇德表示，「當我們進攻同時也在防守，但當我們沒有得分時，我們就沒有防守了。」他強調，「在每年的這個時候，我們必須在這方面做得更好。」

全場得到42分的獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）表示，「我們太少攻擊對手禁區，但我們可以在禁區拿到更多分，就像勇士隊他們做得一樣。他們攻擊禁區很多次，他們擁有世界上最好的兩名射手，他們仍然在打禁區，所以我想球隊應該要減少依賴三分球。」

獨行俠球星東契奇（右）。（歐新社）

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