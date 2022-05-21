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NBA》獲MVP、最佳防守陣容選票 字母哥本季唯一

2022/05/21 16:12

亞德托昆波。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季後賽正如火如荼進行，聯盟今公布年度最佳防守陣容第一、二隊，其中連4季入選防守第一隊的公鹿隊「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），已是本季唯一同時獲得年度MVP、最佳防守陣容選票的球員，如無意外，他還可望拿到年度最佳陣容選票，全能身手備受肯定。

雖然公鹿衛冕軍提前在東部季後賽4強失利，亞德托昆波也沒當選年度最有價值球員、最佳防守球員，但「字母哥」仍締造另類紀錄，據美媒《Stat Muse》統計，連4季入選年度防守第一隊的他，獲得63張第1名選票、30張第2名選票，共得156分排名第4，僅次於塞爾提克史馬特（Marcus Smart）198分、太陽布里吉斯（Mikal Bridges）193分、爵士戈貝爾（Rudy Gobert）171分。

至於先前年度MVP票選，亞德托昆波獲9張第1名選票、得595分，僅次連莊的金塊約基奇（Nikola Jokic）875分、七六人恩比德（Joel Embiid）706分。。現年27歲的「字母哥」，過去連3季躋身年度最佳陣容第一隊，本季被看好蟬聯殊榮，因此他還有機會更上層樓，成為本季唯一囊括年度MVP、最佳防守陣容、最佳陣容共三項大獎選票的超級球星。

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