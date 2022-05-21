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中職Live》索沙遇亂流 悍將3：0桃猿

2022/05/21 18:07

第三局

3上，董子恩三壘滾地球遭刺殺，申皓瑋遭三振，范國宸中外野飛球出局。

3下，余德龍三壘滾地球遭刺殺，陳晨威敲出中外野安打，藍寅倫吞K，陳晨威盜壘遭張進德阻殺出局。

第二局（悍將3：0桃猿）

2上，索沙三振掉蔣智賢，張進德和陳真雙雙敲出內野安打，攻佔二三壘，葉竹軒敲出帶有1分打點的右外野安打，悍將先馳得點，王勝偉敲出左外野安打，打回第2分，莊韋恩再敲出右外野高飛犧牲打，悍將取得3：0領先。

2下，朱育賢中外野飛球遭接殺，梁家榮二壘滾地球遭刺殺，馮健庭敲出中左外野安打，張閔勛投手丘前滾地球遭刺殺，形成3人出局。

第一局

1上，莊韋恩一壘滾地球出局，董子恩二壘滾地球，馮健庭出現守備失誤，讓董子恩上到一壘，申皓瑋游擊平飛球遭余德龍美技接殺，范國宸左外野飛球遭接殺，形成3人出局。

1下，藍寅倫投手丘前滾地球遭刺殺，成晉一壘滾地球出局，林泓育三壘滾地球遭刺殺，陳鴻文投出三上三下。

富邦悍將先發打序

1 莊韋恩 2B
2 董子恩 3B
3 申皓瑋 CF
4 范國宸 1B
5 蔣智賢 DH
6 張進德 C
7 陳　真 LF
8 葉竹軒 RF
9 王勝偉 SS

先發投手 陳鴻文

樂天桃猿先發打序

1 藍寅倫 LF
2 成　晉 RF
3 林泓育 DH
4 朱育賢 1B
5 梁家榮 3B
6 馮健庭 2B
7 張閔勛 C
8 余德龍 SS
9 陳晨威 CF

先發投手 索沙

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