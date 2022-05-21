泰國賽》強心臟！3局逆轉「宿敵」依瑟儂 戴資穎勇闖女單決賽

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以10：21、21：13、21：19逆轉泰國一姊依瑟儂，勇闖女單決賽，明天將和東京奧運金牌中國陳雨菲爭冠。

戴資穎8強歷經3局力退世界排名第9的中國何冰嬌；2013、2017兩度在泰國賽封后的依瑟儂，今年尋求第三次於家鄉稱后，前一輪以21：8、21：8打敗丹麥黑馬克里絲多福森。

請繼續往下閱讀...

私交甚篤的戴資穎、依瑟儂過去交手高達30次，也是小戴生涯過招最多次、堪稱最熟悉的對手。戴資穎對戰取得16勝14敗，近4次交手皆勝，但依瑟儂坐擁地主球迷加油，且打法與戴資穎神似，失誤率較低，兩人交鋒精彩可期。

戴資穎、依瑟儂首局相互打出犀利回擊，小戴先取得7：4，地主一姊不遑多讓連掃4分超前，再來兩人上演24拍來回，依瑟儂則以11：10進入暫停；小戴下半局為了增加擊球品質反而失誤增加，陷入一分難求窘境，連丟10分讓出。

戴資穎第二局重整旗鼓，技術暫停拿到11：2大幅領先，但下半局依瑟儂展開追分，追到剩下5分差距，但小戴回穩後連拿4分，也成功把戰局延長，這是雙方生涯第16次的3局大戰。

進到決勝局，戴資穎回到下半區，因無法控制失誤，陷入3：7落後，不過小戴盡力把比數咬緊，以9：11進入技術暫停；戴資穎下半局雖陷入11：15落後，但未放棄並持續與對手纏鬥，以一波5：1攻勢扳平，即使一度又變成17：19落後，小戴還是強心臟扳平戰局，並靠著對手回球出界，率先拿到賽末點，最終就以逆轉方式奪勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法