中職》餅總確診後一切安好 可望下週花蓮復出

統一獅總教練林岳平總。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅總教練林岳平成為中職首位確診教頭，目前身體狀況良好，領隊蘇泰安表示今天才和「餅總」連繫，現在已經沒有任何症狀，若接下來身體無恙，可望27日花蓮戰時復出帶隊。

獅隊自11日出現首名確診者王鏡銘後，陸續累計達9名選手確診，餅總則在17日時PCR檢測陽性，也成為首位確診職棒教頭。由於蘇泰安事前已預防性讓餅總在家休養，因此從15日就由首席教練高志綱代掌兵符，至今餅總已缺陣5場比賽，獅隊打出3勝2敗。

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蘇泰安表示，包括餅總在內，獅隊確診球員都是輕症，而且現在乎都已沒有症狀，「在第2、3天的時候，會出現鼻塞、喉嚨不適等症狀，但到了第4、5天，幾乎都沒有症狀了。」按照聯盟最新指引，確診者在隔離7天結束後，第8天快篩陰性就可戴口罩到球場，只是蘇泰安表示，獅隊會採更嚴格的方式，在第8、9天都快篩陰性者，可以在和球團沒有接觸的情況下到球場，到第10天維持快篩陰性，才會隨隊。

照獅隊作法，餅總可望在25日結束7天隔離出關，剛好25、26日獅隊沒有比賽，若他身體狀況正常，27日就可歸隊指揮和樂天桃猿在花蓮的3連戰。

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