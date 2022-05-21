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PLG》從爐主搖身變冠軍！新竹攻城獅力退富邦勇士 例行賽封王

2022/05/21 19:17

新竹攻城獅力退富邦勇士例行賽封王。（記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕新竹街口攻城獅今天在客場台北和平館，洋將法獅上半場就狂砍31分，球隊下半場也擋著衛冕軍富邦勇士的反撲，最終攻城獅以108：99獲勝，戰績20勝10敗，確定拿到例行賽冠軍，鎖定季後賽頭號種子，撕掉上季聯盟爐主的標籤。

攻城獅今天雖沒登錄辛巴，改由布魯斯巫師頂替上陣，身為重要得分箭頭的法獅直接火力全開，首節飆4顆三分球、進帳16分，次節又斬獲15分，加上布魯斯巫師單節也有10分，率隊半場結束取得65：48領先。

易籃後，衛冕軍一度追到個位數落後，只是攻城獅又還以顏色擴大領先，並在末節擋住地主反撲，斬獲本季20勝，把封王魔術數字歸零。攻城獅20勝10敗，後方追兵夢想家即使所剩兩場都贏，戰績只有19勝11敗，因此風城軍篤定封王。

攻城獅封王功臣是法獅，轟36分外帶11籃板、5助攻及3抄截，布魯斯巫師打出來台代表作進帳28分、13籃板，狀元朱雲豪挹注11分，也是本土唯一得分雙位數。

勇士此仗僅登錄單洋將塞瑟夫，繳出15分、11籃板，後衛賴廷恩攻下22分，林孟學、蔡文誠皆拿10分，可惜難擋攻城獅兇猛砲火。衛冕軍輸球後，本季戰績18勝12敗，例行賽排名至少不會掉到第4，還有機會攻上第2，在首輪季後賽享有主場優勢。

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