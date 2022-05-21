高球》再見小鳥一桿之差 李欣贏得職業公開賽首冠

李欣贏得職業公開賽首冠。（大會提供）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金1000萬台幣的2022大聯大女子高爾夫公開賽，週六在楊梅揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行最終回合，李欣最後一洞一記11呎「再見小鳥」推桿勝出，終以三回合總桿數212桿、一桿之差力退群雌，笑捧職業正式公開賽首冠，200萬元獎金也是生涯獎金之最。

李欣2014年底轉戰職業，2018年8月曾在山溪地球場舉行的洋房氣密窗&山溪地傳承賽贏得職業首冠，如今則是正式公開賽第一座金盃。擁有泰雅族原住民血統的她，今天展現高度抗壓性，壓軸領先組握2桿優勢出發，儘管在她前面的吳佳晏丶梁宜羚及石澄璇都完賽，以總桿低於標準桿3桿，在場邊等著延長加洞賽，但李欣保持穩定，第17洞結束總桿也是低於標準桿3桿，最後一洞5桿長洞，她第3桿打上果嶺，順勢一推進洞，再度射鳥71桿贏得勝利。

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李欣贏得職業公開賽首冠。（大會提供）



「剎那間一切感覺很不真實！不過奪冠感覺真的很棒！」李欣獲勝當下，興奮地差點掉下淚水，在果嶺邊等候的教練黃玉珍，也忍不住紅了眼眶擁抱道賀：「妳終於贏了！」李欣曾於2017年陷入低潮，賽後透露，最後回合就靠正向心態與正確執行策略出線，「平常心丶守住不花掉桿數，憑著拿手的短桿與推桿好手感，挺住戰果，尤其是最後一推，心想就拼拼看！於是把推桿路線設定好就推了，結果真的進洞。」

李欣自國中離家念書練球，出外打拼父母很少在身邊，但她非常感謝家人支持，「從學球參賽以來，我沒打好，他們從來不會責怪，只有鼓勵！」她也特別感謝黃玉珍8年來悉心指導，陪伴出賽加油打氣，「教練從沒有放棄過我，一直給我最大而有力的支持。」

2020年冠軍好手吳佳晏，也是2021年TLPGA巡迴賽獎金后及大聯大控股贊助選手，前兩回合狀況不盡理想，今她奮起直追，5鳥2柏忌、打出69桿，繼去年再拿亞軍，她與梁宜羚、石澄璇三人同以三回合213桿並列第2名。

李欣贏得職業公開賽首冠。（大會提供）



李欣贏得職業公開賽首冠。（大會提供）



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