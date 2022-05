MLB》不願意服老！ 美媒盼大都會再給48歲塞揚機會

柯隆。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會兩位塞揚強投薛哲(Max Scherzer)、德葛隆(Jacob deGrom)目前都受到傷勢的影響而無法上場,先發輪值因此破了大洞,誰能夠補上先發成了一大問題。看見大都會現在的狀況,大聯盟資深記者高梅茲(Hector Gomez)在推特PO出柯隆(Bartolo Colon)牛棚練投影片,還寫道他非常努力練習,並渴望大都會能夠再給一次機會。

Bartolo Colon continues to work very hard hoping to receive an opportunity from the Mets. pic.twitter.com/pTW7olbugz https://t.co/f8lRhggdhl