MLB》不願意服老！ 美媒盼大都會再給48歲塞揚機會

柯隆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會兩位塞揚強投薛哲（Max Scherzer）、德葛隆（Jacob deGrom）目前都受到傷勢的影響而無法上場，先發輪值因此破了大洞，誰能夠補上先發成了一大問題。看見大都會現在的狀況，大聯盟資深記者高梅茲（Hector Gomez）在推特PO出柯隆（Bartolo Colon）牛棚練投影片，還寫道他非常努力練習，並渴望大都會能夠再給一次機會。

Bartolo Colon continues to work very hard hoping to receive an opportunity from the Mets. pic.twitter.com/pTW7olbugz https://t.co/f8lRhggdhl — Héctor Gómez （@hgomez27） May 20, 2022

柯隆自1997年開始在大聯盟出賽，大聯盟生涯共效力過11支大聯盟球隊。曾在2005年在天使獲得當年度賽揚獎的肯定，之後柯隆便開始流浪各隊，前前後後都沒辦法待超過兩年以上，直到來到了大都會。在大都會的三年內，柯隆成為了先發的關鍵要角，並帶領大都會重新回到世界大賽。

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這不是柯隆第一次希望回到大都會，早在2020年高梅茲就也在推特上寫道柯隆希望能夠回到大都會投完一個賽季後退休，不過之後就沒有下文，這也讓柯隆離開大聯盟轉而加盟墨西哥聯盟蒙克洛瓦鐵人（Acereros de Monclova），其中出賽11場6勝2敗防禦率4.55。

現年48歲的柯隆在大聯盟累計出賽565場，3461.2局，241勝188敗，防禦率4.22的成績，最近一次大聯盟出賽紀錄得追溯至2018年，當年他替遊騎兵出賽了146.1局，繳出7勝12敗、防禦率5.78的成績。

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