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中職》硬起來！古林遭影射 統一獅要這些網友限期道歉

2022/05/21 19:58

統一獅火球男古林睿煬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅火球男古林睿煬昨天先發4.2局4分，吞下敗仗，賽後卻遭球迷影射放水，讓古林睿煬相當生氣，並在社群媒體上發文發聲反擊，「我真的不能接受這種影射的留言」。統一獅球團今天稍早在臉書上發文，要求這7名網友需公開道歉，否則將協助古林睿煬採法律途徑提告。

統一獅球團表示，「關於昨日古林睿煬表現不如預期，被球迷於網路上影射打假球事情，球隊嚴正予以譴責，球迷可針對選手表現不佳予以建議和批評，但未經查證影射打假球實為不佳之行為，已造成球團及選手個人名譽受到影響，球團對於此事件不予以姑息，請蘇建中 、陳建男、蔡任齊、張本勳、Yang Tony、Jay Gt Chou 、James Chiang等人針對本事件於5.23（一）前，於個人ＦＢ社群及原留言文章處，針對該事件予以公開道歉，若未針對影射事件予以道歉，球團將協助古林睿煬採法律途徑提告。」

中職會長蔡其昌也留言說，「聯盟支持球團與古林選手的所有處理方式，也會全力來協助」。許多球迷也大讚統一獅，「支持提告！傷害球員人格的言論不能姑息」、「台灣是言論自由的國家但不代表你可以隨便抹黑造謠」、「酸民言論自由不是不用承擔責任，支持告下去」。

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