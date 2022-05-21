中職》陳鴻文優質先發、索沙挨老東家修理 悍將本季首度連勝

富邦悍將先發投手陳鴻文。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨晚敗給富邦悍將，今推出洋投索沙再戰，索沙遭老東家打者狙擊，富邦悍將先發投手陳鴻文則投出6局無失分佳績，幫助球隊7:0獲勝。陳鴻文生涯50勝到手，此役也是富邦悍將本季首度連勝，近期2連勝、本季戰績7勝23敗。

樂天桃猿索沙，今年首度一軍出賽就以6.2局失1分好投壓制老東家富邦悍將，宣告自己「重出江湖」。此役索沙再戰老東家，不僅隊友守備沒幫忙，自己也沒能壓制對方打者。2局上，索沙被張進德敲安、陳真滾地球造成樂天內野失誤，索沙接連又被葉竹軒和王勝偉敲安，莊韋恩高飛犧牲打，悍將單局打進3分；5局上，悍將莊韋恩、董子恩和申皓瑋，連3打席擊出二壘打，再追加2分打點。

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富邦悍將陳鴻文今天先發出戰樂天桃猿，前次先發過後因教練團調度安排暫時下二軍調整，今賽前已經近兩週沒投球。今天陳鴻文面對樂天打線，不若之前本季對戰防禦率4.91一般劣勢，反而以6局僅被敲4安打、無失分佳績壓制，投球任內除了林泓育兩支二壘打以外，未被其他猿隊打者擊出長打。

陳鴻文今年和去年下半季一樣先發角色出賽，本季狀況還不差，卻直到今天出賽第6場，本季首勝才終於入袋，也是個人生涯第50勝，距離他上一次先發勝，已歷經217天。

樂天桃猿先發投手索沙。（記者陳志曲攝）

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