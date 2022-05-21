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法網》週日開打賈珀率先出擊 小蠻牛壓軸登場

2022/05/21 21:29

突尼西亞一姊賈珀。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽，預計台灣時間週日下午5點開打，近況甚佳的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）、突尼西亞一姊賈珀（Ons Jabeur），希臘第4種子莎卡莉（Maria Sakkari）等各國名將，都將陸續在首輪上場，爭取男、女單打開胡。

法網主舞台的菲利普沙特里耶球場（Court Philippe Chatrier），將由來自北非的阿拉伯女將賈珀打頭陣，這位馬德里奪冠、羅馬亞軍的女單第6種子，近來紅土手感發燙，初登場遭遇波蘭蕾妮特（Magda Linette）。至於馬德里一戰成名的艾卡拉茲，被視為網壇「三巨頭」接班人，5月5日才滿19歲的「小蠻牛」，已繼4月初邁阿密後，成為史上包辦兩座名人賽金盃第2年輕新星，這位人氣正旺的西國第6種子，週日壓軸第4場露臉，對上會外賽遞補的阿根廷「幸運輸家」隆德羅（Juan Ignacio Londero）。 　

此外，去年分別打進女、男單打4強的莎卡莉、茲維列夫，前年美網封王、2屆法網亞軍的奧地利單手反拍名將提姆（Dominic Thiem）等眾家球星，首日就在巴黎羅蘭加洛斯出擊，各自力拚本屆紅土大滿貫第一勝。　

西班牙艾卡拉茲。（資料照，法新社）

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