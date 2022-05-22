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日職》巨人軍執意要點？ 打擊王關鍵時刻2好球短打卻吞K

2022/05/22 06:59

巨人吉川尚輝。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天在客場甲子園球場面對阪神虎，9局上一度有無人出局一、二壘有人的局面，但巨人軍卻要聯盟打擊王吉川尚輝執行短打戰術，但吉川尚輝短打失敗吞下三振，巨人軍終場以1：2輸球。巨人軍的戰術也引起日本球迷熱烈討論。

吉川尚輝短打失敗吞三振影片請點此

前8局打完巨人軍以0：2落後，阪神虎9局上派出守護神岩崎優關門，但他一上來就被巨人隊連敲3支一壘安打，失掉1分，巨人隊無人出局攻占一、二壘，輪到中央聯盟打擊王吉川尚輝打擊，巨人卻要吉川執行短打戰術，吉川尚輝卻在2好球後仍然要短打，最後點出界變成吞下三振，讓他相當懊惱。

雖然巨人隊在該半局2出局後一度攻占滿壘，但代打北村拓己敲滾地球出局，讓阪神虎驚險收下勝利，巨人也中止近期的4連勝。巨人隊輸球後，其戰績掉至央聯第二，養樂多燕子則是暫居第一。

吉川尚輝本季出賽38場，共148打數敲50支安打，有1轟、10分打點，打擊率0.338獨居中央聯盟第一，而且僅被三振12次，是名不容易被三振的選手。

不少日本球迷不解巨人軍當時的戰術，為何2好球後還要讓吉川尚輝繼續執行短打，「兩好球後就讓他恢復正常打擊阿」、「兩好球後沒有必要讓吉川繼續點吧？」，但也部分日本網友認為，如果吉川短打成功，獲勝的可能性就會提高。

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