塞爾提克熱火搶第二勝 今日賽事預告與轉播

塔圖姆（左）、巴特勒（右）。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有一場比賽，東部冠軍戰G3塞爾提克主場由一哥塔圖姆（Jayson Tatum）領軍對抗熱火的「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler），上場比賽塞爾提克痛宰熱火25分，哪隊能夠先拿下第二勝呢？敬請鎖定轉播！

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大聯盟有二場轉播，第一場由國民孔賓（Patrick Corbin）對決釀酒人伍德魯夫（Brandon Woodruff），誰能贏下勝利呢?第二場則是運動家派出當家王牌蒙塔斯（Frankie Montas）掛帥先發對決羅倫森（Michael Lorenzen），運動家能否在系列賽中贏下比賽呢?不要忘記收看轉播喔！

中職今晚則有二場轉播，味全龍主場派出廖任磊先發對決統一獅隊布雷克，面對去年的勝投王，味全龍今天能否突破布雷克的封鎖呢?另一場，富邦悍將由陳仕朋掛帥先發，對戰樂天桃猿莊昕諺。莊昕諺初登板首次先發能否拿下個人中職首勝呢，球迷朋友記得收看轉播囉！

MLB

07:00 國民@釀酒人 華視

09:00 運動家@天使 愛爾達體育2台

NBA

08:30 G3 熱火@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

17:05 統一獅@味全龍 ELEVENSPORTS2

17:05 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

T1

19:00 台啤英熊＠桃園雲豹 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

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