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塞爾提克熱火搶第二勝 今日賽事預告與轉播

2022/05/22 06:58

塔圖姆（左）、巴特勒（右）。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有一場比賽，東部冠軍戰G3塞爾提克主場由一哥塔圖姆（Jayson Tatum）領軍對抗熱火的「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler），上場比賽塞爾提克痛宰熱火25分，哪隊能夠先拿下第二勝呢？敬請鎖定轉播！

大聯盟有二場轉播，第一場由國民孔賓（Patrick Corbin）對決釀酒人伍德魯夫（Brandon Woodruff），誰能贏下勝利呢?第二場則是運動家派出當家王牌蒙塔斯（Frankie Montas）掛帥先發對決羅倫森（Michael Lorenzen），運動家能否在系列賽中贏下比賽呢?不要忘記收看轉播喔

中職今晚則有二場轉播，味全龍主場派出廖任磊先發對決統一獅隊布雷克，面對去年的勝投王，味全龍今天能否突破布雷克的封鎖呢?另一場，富邦悍將由陳仕朋掛帥先發，對戰樂天桃猿莊昕諺莊昕諺初登板首次先發能否拿下個人中職首勝呢，球迷朋友記得收看轉播囉！

MLB

07:00 國民@釀酒人 華視

09:00 運動家@天使 愛爾達體育2台

NBA

08:30 G3 熱火@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

17:05 統一獅@味全龍 ELEVENSPORTS2

17:05 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

T1

19:00 台啤英熊＠桃園雲豹 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

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