晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

法網》球王喬帥找小蠻牛練習賽 預演4強龍爭虎鬥

2022/05/22 07:08

喬科維奇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），正是2022年法國網球公開賽最火熱的兩大競爭者，老少在菲利普沙特里耶球場進行練習賽，吸引許多球迷關注，也預告雙雄有機會在4強狹路相逢。

5月22日正好滿35歲的壽星喬帥，生日願望肯定包括法網衛冕，笑捧第21座大滿貫男單冠軍，「我看了看籤表，我想每個球員都會以某種方式評估，並針對不同對手來進行研究。」男單首輪遭遇日本西岡良仁的頭號種子，與「小蠻牛」對練後，自認已進入狀況，將更專注眼前比賽和挑戰，「男單上籤表競爭非常激烈，但有些事情你無法影響改變，我大多與右拍選手訓練，卻可能強碰左撇子勁敵，所以真的很辛苦。」　

對喬帥來說，西國老少無疑是本屆兩大障礙，如無意外，他可能在8強遭遇13度法網奪冠、左手上旋球聞名的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），準決賽再戰年僅19歲的後浪艾卡拉茲，「只要談到羅蘭加洛斯和紅土的最愛，納達爾總居於領先，然後又有年輕的艾卡拉茲，過去4、5個月強勢崛起。」甫當羅馬6冠王的喬帥，不忘信心滿滿強調，多年來職業賽豐富經驗，有助臨場調整至最佳狀態，「5盤3勝，顯然情況有所不同。我認為大滿貫能喚醒球員的動力和情感。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。