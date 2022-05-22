法網》球王喬帥找小蠻牛練習賽 預演4強龍爭虎鬥

喬科維奇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），正是2022年法國網球公開賽最火熱的兩大競爭者，老少在菲利普沙特里耶球場進行練習賽，吸引許多球迷關注，也預告雙雄有機會在4強狹路相逢。

5月22日正好滿35歲的壽星喬帥，生日願望肯定包括法網衛冕，笑捧第21座大滿貫男單冠軍，「我看了看籤表，我想每個球員都會以某種方式評估，並針對不同對手來進行研究。」男單首輪遭遇日本西岡良仁的頭號種子，與「小蠻牛」對練後，自認已進入狀況，將更專注眼前比賽和挑戰，「男單上籤表競爭非常激烈，但有些事情你無法影響改變，我大多與右拍選手訓練，卻可能強碰左撇子勁敵，所以真的很辛苦。」

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對喬帥來說，西國老少無疑是本屆兩大障礙，如無意外，他可能在8強遭遇13度法網奪冠、左手上旋球聞名的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），準決賽再戰年僅19歲的後浪艾卡拉茲，「只要談到羅蘭加洛斯和紅土的最愛，納達爾總居於領先，然後又有年輕的艾卡拉茲，過去4、5個月強勢崛起。」甫當羅馬6冠王的喬帥，不忘信心滿滿強調，多年來職業賽豐富經驗，有助臨場調整至最佳狀態，「5盤3勝，顯然情況有所不同。我認為大滿貫能喚醒球員的動力和情感。」

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