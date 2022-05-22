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法網》曾俊欣今休兵 首輪對手索薩獲日內瓦亞軍

2022/05/22 07:06

曾俊欣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽今下午5點開打，我國「夜市球王」曾俊欣首日休兵，西線無戰事持續訓練調整，至於他的男單首輪對手，葡萄牙非種子索薩（Joao Sousa）則在日內瓦打下亞軍，馬不停蹄趕赴巴黎羅蘭加洛斯，兩人預計週一或週二才交鋒。

ATP250等級的日內瓦紅土賽，33歲索薩爆冷殺入男單決戰，並與挪威第2種子魯德（Casper Ruud）歷經逾3小時的3盤大戰，由於錯失決勝盤5：3聽牌優勢，終以6：7（3：7）、6：4、6：7（1：7）惜敗，讓世界排名第8的魯德衛冕冠軍，「這是我打過最瘋狂的比賽之一，索薩差點贏了，然後突然間一切又改變，這就是網球，勝負往往就在1、2分，我很幸運扭轉頹勢。」魯德法網首輪對手，則為即將退休的法國老將松加（Jo-Wilfried Tsonga）。

這是索薩繼2月浦那封王後，本季第2個單打決賽；3月邁阿密名人賽首輪與曾俊欣交手，當時6：4、7：5險勝。至於年僅20歲的曾俊欣，同樣擅長紅土作戰，首度挑戰法網會外賽，就成為我國男網史上第一位3連勝殺入會內的台將，他也是2018年法網青少男單冠軍，屆時再度與索薩老少對決，戰況精彩可期。　

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