足球》欠一屁股債還續約姆巴佩 西甲痛批：大巴黎令人反感

姆巴佩續約大巴黎至2025年。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今巴黎聖日耳曼官方宣布,法國足球巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)確定和球隊續約至2025年,讓大巴黎與皇馬之爭正式落幕。

自阿根廷球星梅西(Lionel Messi)8月轉會大巴黎後,姆巴佩的交易傳聞鬧得沸沸揚揚。今夏,西班牙甲級聯賽豪門皇家馬德里原已備好1.8億歐元要出手網羅這位法國前鋒,但大巴黎就是不放人。「很高興我和大巴黎續約,也很高興能繼續在法國踢球,這是我出生、成長和萌芽的國家。我相信在這裡可以持續進步。」這位23歲球星說道。

2017年賽季,大巴黎在與姆巴佩結束後以先租後買斷方式,先租借姆巴佩1年,2018年夏天買斷合約後再簽約5年合約,買斷費用最高達1.8億歐元(1.45億加3500萬歐元浮動條款),僅次於內馬爾(Neymar)的2.22億歐元排在世界足壇歷史上第2高。

也因此,續約消息釋出更觸怒了西甲,稱大巴黎對姆巴佩的新報價將損害歐冠的經濟穩定性。「像大巴黎這種俱樂部很令人反感,他們在前幾季累積虧損超過7億歐元、上賽季又歸損超過2.2億歐元後,本季還有6.5億的工資上繳。應該關閉這項協議的。」

而西甲也將對歐足聯、法國行政機關和財政局提出訴訟,以捍衛歐洲足球的經濟生態系統和可持續性。

BREAKING: LaLiga have released a statement announcing they will file a complaint against Paris Saint-Germain over Kylian Mbappe's new contract... pic.twitter.com/Ymjf0YlJpd