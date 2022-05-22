足球》欠一屁股債還續約姆巴佩 西甲痛批：大巴黎令人反感

姆巴佩續約大巴黎至2025年。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今巴黎聖日耳曼官方宣布，法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）確定和球隊續約至2025年，讓大巴黎與皇馬之爭正式落幕。

自阿根廷球星梅西（Lionel Messi）8月轉會大巴黎後，姆巴佩的交易傳聞鬧得沸沸揚揚。今夏，西班牙甲級聯賽豪門皇家馬德里原已備好1.8億歐元要出手網羅這位法國前鋒，但大巴黎就是不放人。「很高興我和大巴黎續約，也很高興能繼續在法國踢球，這是我出生、成長和萌芽的國家。我相信在這裡可以持續進步。」這位23歲球星說道。

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2017年賽季，大巴黎在與姆巴佩結束後以先租後買斷方式，先租借姆巴佩1年，2018年夏天買斷合約後再簽約5年合約，買斷費用最高達1.8億歐元（1.45億加3500萬歐元浮動條款），僅次於內馬爾（Neymar）的2.22億歐元排在世界足壇歷史上第2高。

也因此，續約消息釋出更觸怒了西甲，稱大巴黎對姆巴佩的新報價將損害歐冠的經濟穩定性。「像大巴黎這種俱樂部很令人反感，他們在前幾季累積虧損超過7億歐元、上賽季又歸損超過2.2億歐元後，本季還有6.5億的工資上繳。應該關閉這項協議的。」

而西甲也將對歐足聯、法國行政機關和財政局提出訴訟，以捍衛歐洲足球的經濟生態系統和可持續性。

BREAKING: LaLiga have released a statement announcing they will file a complaint against Paris Saint-Germain over Kylian Mbappe's new contract... pic.twitter.com/Ymjf0YlJpd — Sky Sports News （@SkySportsNews） May 21, 2022

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