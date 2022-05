高球》咬牙撐到第3輪！ 老虎伍茲宣布退出PGA錦標賽

老虎伍茲。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕前球王老虎伍茲(Tiger Woods)好不容易在PGA錦標賽順利晉級,卻揮出PGA錦標賽的生涯最壞成績且隨後宣布退賽。

昨日伍茲打出PGA錦標賽生涯最壞桿數79桿,其中還2次擊球下水,連續吞下5個柏忌,交出79桿,高於標準桿9桿,三輪總繳出222桿,高於標準桿12桿。

請繼續往下閱讀...

這是伍茲在車禍過後的第二場公開賽事,去年1月伍茲遭遇嚴重車禍,當時他的右小腿、腳踝開放性骨折,差點面臨截肢的危機。好在醫療團隊努力下成功保住他的右腿,也因此住院1個月、在家躺了2個月。此後,伍茲積極尋求重返高壇機會,上個月在美國名人賽開局也打出71桿,低於標準桿1桿,第47名作收。

不過受車禍影響,伍茲右小腿傷勢仍無法挺過本屆PGA錦標賽。首輪時伍茲也提及過他右小腿傷勢令他在比賽中難以負荷,無論做甚麼都會痛,甚至是走路。「真的好痛,但我們會持續調適看看。」伍茲賽後說道。

Tiger Woods has withdrawn after Round 3 from the 2022 PGA Championship. pic.twitter.com/I4TiYAgvoM