晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》咬牙撐到第3輪！ 老虎伍茲宣布退出PGA錦標賽

2022/05/22 09:45

老虎伍茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前球王老虎伍茲（Tiger Woods）好不容易在PGA錦標賽順利晉級，卻揮出PGA錦標賽的生涯最壞成績且隨後宣布退賽。

昨日伍茲打出PGA錦標賽生涯最壞桿數79桿，其中還2次擊球下水，連續吞下5個柏忌，交出79桿，高於標準桿9桿，三輪總繳出222桿，高於標準桿12桿。

這是伍茲在車禍過後的第二場公開賽事，去年1月伍茲遭遇嚴重車禍，當時他的右小腿、腳踝開放性骨折，差點面臨截肢的危機。好在醫療團隊努力下成功保住他的右腿，也因此住院1個月、在家躺了2個月。此後，伍茲積極尋求重返高壇機會，上個月在美國名人賽開局也打出71桿，低於標準桿1桿，第47名作收。

不過受車禍影響，伍茲右小腿傷勢仍無法挺過本屆PGA錦標賽。首輪時伍茲也提及過他右小腿傷勢令他在比賽中難以負荷，無論做甚麼都會痛，甚至是走路。「真的好痛，但我們會持續調適看看。」伍茲賽後說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。