MLB》爆發板凳清空衝突！洋基力壓白襪 新王牌5局7K奪勝（影音）

Yasmani Grandal had something to say to Josh Donaldson. Benches cleared and both teams were warned pic.twitter.com/px2gA5Q5hv — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） May 21, 2022

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰白襪，比賽中一度發生板凳清空插曲，所幸衝突沒有擴大，終場洋基7：5獲勝。

洋基2下靠拉梅修（DJ LeMahieu）轟出滿貫砲，單局灌進5分奠定勝基，3下洋基結束半局進攻時，唐諾森（Josh Donaldson）就和白襪安德森（Tim Anderson）有言語交換，但雙方沒有進一步發生衝突。

請繼續往下閱讀...

洋基今在主場迎戰白襪，比賽中一度發生板凳清空插曲。（法新社）

5下輪到唐諾森打擊時，他又和白襪捕手葛朗多（Yasmani Grandal）發生口角衝突，此時安德森也跑往本壘方向，準備加入戰場，雙方人馬板凳清空，聚集在本壘後方，好在兩隊都沒有發生肢體衝突，主審也只給予雙方警告，並未驅逐任何人。

洋基唐諾森（右）和白襪捕手葛朗多發生口角衝突。（法新社）

白襪在6上拿下2分，一度追成5：6落後，但洋基也馬上還以顏色，6下靠著高飛犧牲打，收下單場第7分，一路領先至比賽結束。

洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）先發5局被敲6安、包括挨1轟，失掉3分責失，投出7次三振，拿下本季第3勝、防禦率1.80。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法