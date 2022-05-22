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中職》葉總質疑象魔力帽沿異物引熱議 「草總」謝長亨提看法（影音）

2022/05/22 10:23

葉君璋對象魔力有異議，裁判檢查象魔力的球。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍昨天以7：6險勝中信兄弟的賽事，4局下發生總教練葉君璋質疑中信洋投象魔力帽沿有外部物質的插曲，賽後他更不懂為何主審只檢查球不檢查球帽，引起球迷熱烈討論，賽中，球評「草總」謝長亨也提出看法。

葉君璋對象魔力有異議。（記者林正堃攝）

現役時期是名投的謝長亨當下被主播石屹軒問到，過去在役時有接觸過松焦油這類物質嗎？草總回憶，「由於手會流汗，所以會有止滑粉，我們當時最多是用止滑粉，松焦油是根本不知道有這個東西，當時也沒有在談轉速。」

石屹軒提到，有聽前旅美投手耿伯軒說過，大聯盟其實過去也是默許使用松焦油，特別是在冷的地方就用吧，不然控球會變得不好。說著說著象魔力這時就丟了一記觸身球。

謝長亨表示，球是皮做的，會滑滑的，如果有止滑的東西幫助的話當然會比較好拿，而現今轉速要靠訓練提升不容易，用松焦油是最快的方法。他也認為，如果真的是會使用松焦油的投手，應該會不只放一個位子、不會只摸一個地方，「不會容易給你發現。」

賽後，味全龍主帥葉君璋則是指出，如果投手的帽沿有顏色，應該是白色（止滑粉）而非黑色，但他不懂為何主審只檢查球不檢查球帽的邏輯，「裁判沒有抓到，我也沒有證據，怎麼會只看球呢？ 」而中信兄弟總教練林威助也上場了解，被裁判告知有檢查球與手套。

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