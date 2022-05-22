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MLB》直呼黑人傳奇名諱是大不敬！ 洋基MVP遭控種族歧視

2022/05/22 12:00

白襪游擊手安德森暴怒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以7：5擊敗白襪的比賽中間出現板凳清空衝突，白襪捕手葛朗多（Yasmani Grandal）與2015年美聯MVP、洋基重砲唐納森（Josh Donaldson）起口角，賽後暴怒原因曝光，竟是白襪覺得唐納森種族歧視，但唐納森強烈否認。

板凳清空當下，可以看見白襪黑人游擊手安德森（Tim Anderson）也特別氣憤。賽後，白襪隊總教練拉魯薩（Tony La Russa）指責唐納森：「他發表了種族主義言論。這就是我要說的。」

安德森則爆料：「唐納森對我很無禮，一直叫『傑基你好』，整場比賽都在叫我『傑基羅賓森』。」他表示，唐納森第1次上壘的時候就那樣說：「那次我饒過他，結果又發生。」

羅賓森（Jackie Robinson）是大聯盟第一位黑人球員，具有傳奇地位，在役時穿的42號球衣，被指定為大聯盟所有球隊的永久退休號碼。特別是對於黑人球員安德森來說，這個稱呼似乎有種族主義的意味，讓他很生氣。

唐納森承認，是有稱安德森為「傑基」，並解釋說他是在開玩笑，是因為安德森之前的採訪。安德森在2019年的一次採訪中曾說，「我感覺自己需要像現今的傑基羅賓森，他改變了棒球，我認為我正處於也需要改變棒球藩籬的地步。」

「安德森是一名將為棒球增添樂趣的球員，」唐納森表示。「我沒有種族歧視的意思，就只是因為他在那次專訪裡這樣叫他自己。我2019年在勇士效力的時候，我們也在比賽中對此開過玩笑，我不知道是哪裡變了。」

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