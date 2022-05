MLB》直呼黑人傳奇名諱是大不敬！ 洋基MVP遭控種族歧視

白襪游擊手安德森暴怒。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以7:5擊敗白襪的比賽中間出現板凳清空衝突,白襪捕手葛朗多(Yasmani Grandal)與2015年美聯MVP、洋基重砲唐納森(Josh Donaldson)起口角,賽後暴怒原因曝光,竟是白襪覺得唐納森種族歧視,但唐納森強烈否認。

板凳清空當下,可以看見白襪黑人游擊手安德森(Tim Anderson)也特別氣憤。賽後,白襪隊總教練拉魯薩(Tony La Russa)指責唐納森:「他發表了種族主義言論。這就是我要說的。」

安德森則爆料:「唐納森對我很無禮,一直叫『傑基你好』,整場比賽都在叫我『傑基羅賓森』。」他表示,唐納森第1次上壘的時候就那樣說:「那次我饒過他,結果又發生。」

羅賓森(Jackie Robinson)是大聯盟第一位黑人球員,具有傳奇地位,在役時穿的42號球衣,被指定為大聯盟所有球隊的永久退休號碼。特別是對於黑人球員安德森來說,這個稱呼似乎有種族主義的意味,讓他很生氣。

唐納森承認,是有稱安德森為「傑基」,並解釋說他是在開玩笑,是因為安德森之前的採訪。安德森在2019年的一次採訪中曾說,「我感覺自己需要像現今的傑基羅賓森,他改變了棒球,我認為我正處於也需要改變棒球藩籬的地步。」

「安德森是一名將為棒球增添樂趣的球員,」唐納森表示。「我沒有種族歧視的意思,就只是因為他在那次專訪裡這樣叫他自己。我2019年在勇士效力的時候,我們也在比賽中對此開過玩笑,我不知道是哪裡變了。」

