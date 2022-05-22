PLG》鹹魚翻生！攻城獅爐主變龍頭 GM高景炎還有遠大夢想

攻城獅。（資料照，攻城獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕新竹街口攻城獅本季完美蛻變，從去年爐主變成例行賽龍頭，總經理高景炎也在社群媒體有感而發。

攻城獅今年本土球員進步有目共睹，加上洋將有得分能力強的法獅，以及「無解」的辛巴，昨攻城獅以108：99打敗衛冕軍富邦勇士，整體戰績20勝10敗確定拿到例行賽龍頭。

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上季還是墊底的攻城獅，今年戰績一飛衝天，甚至有機會挑戰隊史首冠，總經理高景炎在臉書寫下：「我們所有隊職員在off season 全力努力的進步，合作，競爭，讓今年的球季攻城獅隊有一定的競爭力。例行賽第一名是球員，教練，訓練員，防護團隊及公司同事大家一起努力所達成的成就，當然也要感謝我們的球迷對我們一直以來最大的支持,謝謝你們對攻城獅有這麼大的耐心，讓我們以一個第二年新的球團可以得到這麼多的鼓勵。」

「冠倫教練帶領的教練團在短短的一年時間裡面可以調整全隊戰力，從37%的勝率到67%的勝率，例行賽最後到第一，除了策略以及領導得到球員的支持,教練團的專注，分工以及向心力更是關鍵。」高景炎說道。

最後高景炎也透露，還有一個遠大目標，等待他和攻城獅一起去實踐，「我的計畫是在三年內打造全台灣最專業的職業球團，但是時間真的過得太快，希望我在明年結束前可以達成對於台灣籃球貢獻所設定的目標，也希望全台灣所有的球員都能夠健康平安的完成今年這個賽季，感謝大家，大家健康平安。」

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