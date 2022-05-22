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NBA》巴特勒傷退、艾德巴約轟31分 熱火東冠G3打退綠衫軍

2022/05/22 11:28

J.巴特勒（左）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕J.巴特勒（Jimmy Butler）上半場打完傷退，熱火靠著艾德巴約（Bam Adebayo）拿全隊最高31分、10籃板， 率隊成功挺住塞爾提克決勝節的強力反撲，以109：103在客場成功踢館，東部冠軍戰取得2：1領先。

艾德巴約在系列賽前兩場表現沉寂，平均只拿8分，但他今天開賽手感絕佳，首節9投6中，拿12分，熱火開賽就給塞爾提克39：18的下馬威，前兩節繳出51％的投籃命中率，半場打完取得15分領先，但巴特勒因右膝發炎症狀變嚴重，因此不會再上場，留下8分、3籃板、2助攻的成績。

艾德巴約。（法新社）

塞爾提克雖最多落後26分，但下半場急起直追，拉出20：6的攻勢，J.布朗在最後2分40秒投進三分球，將比分追到92：93，但熱火的斯特魯斯 （Max Strus）在外線還以顏色，艾德巴約的跳投命中，加上塔克（P.J. Tucker）的兩罰俱中，再度擴大差距，綠衫軍關鍵時刻還發生失誤，讓熱火完成快攻上籃，勝負也就此定調。

熱火共有4人得分達雙位數，除艾德巴約之外，塔克（P.J. Tucker） 拿17分，控衛羅利（Kyle Lowry）傷癒復出拿11分、6助攻，斯特魯斯 （Max Strus）有17分。

塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）熄火只拿10分，J.布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高40分， 哈佛德（Al Horford） 20分，史馬特（Marcus Smart）有16分。

塔圖姆。（法新社）

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