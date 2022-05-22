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MLB》大谷扛核彈頭敲178公里光速安！ 神鱒締史上第三人壯舉（影音）

2022/05/22 13:08

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今重返開路先鋒，單場繳出雙安，天使也以5：3力克運動家，中止4連敗低潮。

天使打線今做出變動，大谷重返第一棒擔任指定打擊，上回大谷打第一棒已是美國時間4月24日，此役首打席擊出三壘方向內野安打，第二打席一壘滾地出局，6下再度上場，大谷敲出左外野安打，擊球初速110.8英哩（約178.3公里），之後靠隊友延續攻勢跑回分數，7下第四打席形成游擊滾地出局。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

大谷翔平單場4打數敲2安，跑回1分，賽後打擊率0.255，根據日媒指出，這是他本季第12度單場至少敲出2安的比賽。

天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今也跑回生涯第1000分，成為隊史第二人，目前隊史紀錄保持人是G.安德森（Garret Anderson）的1024分。此外，楚奧特在目前30歲的年紀，生涯已累積至少「千分、3百轟、2百盜」，成為大聯盟史上第三人，加入梅斯（Willie Mays）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的行列。

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