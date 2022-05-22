T1》鬼神般的傳球！布銳克曼榮膺助攻王 于煥亞盛讚是藝術

布銳克曼榮膺年度助攻王。（高雄海神提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隊友形容傳球有如藝術品，T1職籃高雄全家海神「後場魔術師」主控布銳克曼，締造單場21次助攻障礙，且30場例行賽合計送出309次助攻，以場均10.3次助攻傲視聯盟，榮膺年度助攻王。

兩屆NCAA助攻王，布銳克曼以其優異的傳球視野及解讀比賽能力，帶動海神整體得分效率與進攻流暢度，而在布銳克曼穿針引線的帶動下，海神全隊場均助攻也來到場均25.4次全聯盟最佳。

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除了助攻能力，布銳克曼場均攻下13.6分、5.3籃板，外加全聯盟次佳的2.2抄截，全能身手在T1聯盟颳起「磚塊人」旋風。

對於拿下助攻王頭銜，布銳克曼感謝聯盟肯定及隊友、教練團的信任，「我只是盡我所能，為球隊找到最佳空檔，這同時要歸功隊上有許多優秀的得分手，讓這一切變得更加容易。」

海神射手于煥亞恭喜布銳克曼獲獎，當之無愧，直呼他傳球是「藝術品」，而自己在2019年瓊斯盃就已經關注布銳克曼，「跟他打球很輕鬆舒服，球到人到，傳球力道、時機點都洽到好處。他場上冷靜、沉著，是我學習目標。」

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